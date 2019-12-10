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زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة محملة بالدقيق أعلى دائرى البحر الأعظم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة محملة بأجولة دقيق علي الدائري، في الاتجاه القادم من البحر الأعظم اتجاه المريوطية، وحدوث بعض الكثافات، وانتقال قيادات الادارة العامة للمرور لمكان البلاغ لرفع الحمولة وسحب الكثافات.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الدائرى، بانقلاب سيارة نقل، وعلى الفور انتقل رجال المرور وبصحبتهم أوناش لرفع حطام الحادث. 

 

 

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