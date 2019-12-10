تعرف على أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية فى بنبان.. بقدرة 1465 ميجا وات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بافتتاح أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجا وات، وهو الأكبر على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون بين وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة وبين القطاع الخاص بنظام BOO . ”الخليج 365” يوضح عدد من المعلومات الهامة عن مجمع بنبان الشمسى كما يلى: يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء . تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات . سيتم إنشاء المحطات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر . تشغيل 4 محطات محولات من النوع المعزول بالغاز GIS بالكامل بمنطقة بنبان الخدمة . يعد أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين علي مستوي العالم . تدريب وتشغيل وخلق فرص العمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين . يستهدف المشروع إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجا وات بالمشاركة مع القطاع الخاص . تصل إجمالى الاستثمارات فى مشروع بنبان الى 2 مليار دولار .

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