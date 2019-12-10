شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة: لا صحة لوقوع انفجار بالمعادى أو المقطم بعد انتشاره بالفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت مديرية أمن القاهرة، وقوع أى انفجار بكافة أرجاء العاصمة، بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى بسماع صوت انفجار بمناطق المعادى أو المقطم. وتابعت المديرية: نفيد بعدم صحة تلك الأخبار ولم تتلق غرفة العمليات أى بلاغات بهذا الخصوص، ولا داعى لإثارة الذعر والمشاركة بذلك على صفحات الفيس بوك التى تساعد فى نشر الشائعة. Advertisements كانت أخبار تداولتها مواقع التواصل الاجتماعى بوقوع انفجار بالمعادى والمقطم، وفحصت الجهات المعنية بالقاهرة، وتم نفى وجود أى انفجار.

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