شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: توسعات جديدة فى محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجا وات، مؤكدًا أن إجمالى عدد المحطات بلغ 32 محطة تم تشغيلهم تجارياً و ربطهم بالشبكة.

وأضاف الخياط، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشروع بنبان سيشهد توسعات حيث أنه يستوعب إنشاء 4 محطات شمسية جديدة بقدرة 200 ميجا وات، لافتًا إلى أنه وفقاً للجدول الزمنى تم الانتهاء من إنشاء الـ32 محطة بالكامل أكتوبر الماضى وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.



يذكر أن محطة بنبان الشمسية بأسوان تعتبر حاليًا عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم والتى يبلغ عددهم 32 محطة شمسية بقدرة 1465 ميجا وات و بتكلفة 2 مليار دولار.













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