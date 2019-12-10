شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم فى أسوان خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة، أنه سيتم افتتاح أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، بإجمالى عدد 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه وفقاً للجدول الزمنى تم الانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل أكتوبر الماضى و ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، لافتا إلى أن هذا المشروع بنظام التملك والبناء والتشغيل boo بالتعاون مع القطاع الخاص.



يذكر أن محطة بنبان الشمسية بأسوان تعتبر حاليا عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم و يبلغ عددها 40 محطة شمسية.

يذكر أن قطاع الكهرباء يستهدف أن تكون نسبة القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء 20% بحلول عام 2022 ، لافتاً إلى أن استراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035 تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035.