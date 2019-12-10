شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: على المفتى اتخاذ البشرى والتيسير أصلين لإصدار الفتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دار الإفتاء المصرية، إنه على المفتي تبصير المستفتي بالسؤال عما ينفعه على المستوى الخاص والعام، والمبادرة بطرح البدائل والارتقاء بالاهتمامات.

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، :"على المفتي اتخاذ البشرى والتيسير أصلين لإصدار الفتوى وللسلوك مع المستفتين ويكون ما سواهما من الترهيب أو الإنذار استثناءً لضرورة أو حاجة معتبرتين"

تحتفل دار الإفتاء المصرية، يوم الأحد المقبل، باليوم العالمي للإفتاء، بالمقر الخاص بها، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حيث أكدت الدار أنه تم اختيار يوم الخامس عشر من ديسمبر كل عام، للإحتفاء باليوم العالمي للإفتاء، لكونه يومًا متزامنًا مع تاريخ نشأة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عام 2015، كمؤسسة معنية بتجميع الهيئات الإفتائية في مختلف بقاع الأرض.