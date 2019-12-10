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تركي آل شيخ ساخرا من شائعة وفاته: أتقبل العزاء بعد موسم الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية على شائعة وفاته، بطريقته الخاصة، بعد تداول شائعات عن وفاته أمس.

وقال تركى آل شيخ في فيديو متداول ساخرًا من الشائعة :"سمعت خبر وفاتي، أحسن الله عزاكم فيني، أتقبل العزاء بعد موسم الرياض".

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ويمر المستشار تركي آل شيخ بوعكة صحية شديدة تسببت في سفره للخارج لتلقى العلاج، بعد المجهود الكبير الذى بذله خلال فعاليات موسم الرياض.

وظهر منذ عدة أيام في مقطع فيديو بصحبة فريقه الطبي الذي حرص على الاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية، بعد إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل له الأيام الماضية.

تركي ال الشيخ، موسم الرياض، وفاة تركي ال الشيخ، السعودية

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