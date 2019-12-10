شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ ساخرا من شائعة وفاته: أتقبل العزاء بعد موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على شائعة وفاته، بطريقته الخاصة، بعد تداول شائعات عن وفاته أمس.

وقال تركى آل شيخ في فيديو متداول ساخرًا من الشائعة :"سمعت خبر وفاتي، أحسن الله عزاكم فيني، أتقبل العزاء بعد موسم الرياض".

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ويمر المستشار تركي آل شيخ بوعكة صحية شديدة تسببت في سفره للخارج لتلقى العلاج، بعد المجهود الكبير الذى بذله خلال فعاليات موسم الرياض.

وظهر منذ عدة أيام في مقطع فيديو بصحبة فريقه الطبي الذي حرص على الاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية، بعد إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل له الأيام الماضية.

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