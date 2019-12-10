شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة البرلمانية لـ«حماة الوطن»: الفلاح عماد كل شيء وإهماله ليس في صالحنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الحكومة مطالبة بتقديم رؤية واضحة بشأن النهوض بأوضاع الفلاح وإنقاذه والتغلب على إشكالياته التي تواجهه خلال الفترة الأخيرة وتؤثر عليه بطبيعة الحال بصورة سلبية وتهدر حقوقه وهو في المقام الأول والأخير عماد كل شيء.

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جاء ذلك في حديثه بالجلسة العامة، الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مؤكدًا أن وزراء الزراعة والري قطاع الأعمال مطالبين بالجلوس على طاولة النقاش والحوار مع نواب البرلمان، والوصول إلى رؤية توافقية بشأن النهوض بالفلاح والتغلب على إشكالياته التي يتعرض لها بأكثر من صورة سواء على مستوي الأعلاف التي أسعارها فاقت كل القدرات والمواشي التي انخفضت أسعارها مما أحدث نوع من الخلل في المنظومة، بالإضافة إلى السماد الغير متوفر وأسعارها عالية، قائلا: «الفلاح أصبح في منظومة بها خلل كبير ولابد للحكومة أن تتحرك في هذا الإطار برؤية وأن يكون حق الانتفاع المبالغ فيه من هيئات الدولة متماشي مع السوق وامكانيات المواطنين».

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن الفلاح المصري عماد كل شيء من زراعة وصناعة واقتصاد، وإهماله وإهمال حقوقه ومطالبه ليس في صالح الدولة المصرية، مستشهدا بالأسعار الغير مرضية في المحاصيل الاستراتيجية من قمح وقصب وأرز، مؤكدا على أن الواقع للفلاح غير مبشر وإهماله ليس في صالحنا جميعا ومن ثم علينا أن نتكاتف من أجله.

وعقّب على حديثه رئيس مجلس النواب، بأن هذا الملف في منتهي الضرورة ولابد من الانتصار للفلاح ومطالبه، مؤكدا على أن البرلمان سيعقد جلسة الأسبوع بعد المقبل لدراسة هذه الملف، وفى=ي القلب منه التسعير الخاص بالسلع والمنتجات الاستراتيجية، ولن يتم السماح للحكومة بأن تسوف في الأمر مثل ما فعلت في الماضي.