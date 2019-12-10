شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم قطع أراضي إسكان عمارات متميزة بسوهاج الجديدة 1 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة سوهاج الجديدة سيبدأ من 1 يناير المقبل وحتى 16 يناير، في تسليم قطع أراضي إسكان عمارات متميزة بالمنطقة الجنوبية بحي الأشجار بالمدينة (214 فداناً)، والسابق حجزها بالقرعات العلنية بتواريخ 30/7/2016، و11/11/2017، و21/4/2018، و22/9/2018.

وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 100: 120، يوم الأربعاء 1/1/2020، والقطع من 121: 140، يوم الخميس 2/1/2020، والقطع من 141: 160، يوم الأحد 5/1/2020، والقطع من 161: 180، يوم الإثنين 6/1/2020، والقطع من 181: 200، يوم الأربعاء 8/1/2020، والقطع من 201: 220، يوم الخميس 9/1/2020، والقطع من 221: 240، يوم الأحد 12/1/2020، والقطع من 241: 260، يوم الإثنين 13/1/2020، والقطع من 261: 278، يوم الثلاثاء 14/1/2020، وتم تخصيص يومي الأربعاء 15/1/2020، والخميس 16/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.