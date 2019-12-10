شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يطالب بوضع آلية للتعامل مع 57 ألف طن ذرة «فاسدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بسرعة الرد الرسمي على خطاب المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية لبدء إجراءات إعدام شحنة الذرة الفاسدة التي ضبطتها الأجهزة الرقابة بوزارة الزراعة في منطقة النوبارية بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني وخطورة دخولها في صناعة الأعلاف، فضلا عن خطورتها على الثروة الحيوانية والداجنة في حالة تسربها لأسواق البيع مما يشكل تهديدا للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني.

وأكد «أبوستيت»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه لا تراجع عن أى قرارات تحمي الصحة العامة والبيئة والثروة الحيوانية طالما أن هذه القرارات تكون رادعا لكل من تسول له نفسه التأثير على تطبيق القوانين والقرارات التي تنظم تداول منتجات الأعلاف وفقا لهذه الضوابط.

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يأتي ذلك بينما أعدت وزارة الزراعة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية تقريرا عن آلية التصرف الأمثل في كمية 57 ألف طن ذرة صفراء مضبوطة في منطقة النوبارية وفقا لقرار المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية المستشار أشرف ربيع والتي أكدت نتائج الفحوص المعملية للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عدم صلاحيتها لاستخدام في صناعة الأعلاف.

وأوضح التقرير الذي تلقاه المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية أن الإجراءات الواجب اتباعها نحو التصرف في الكمية المضبوطة والبالغة 57 ألف طن ذرة صفراء هو إعدام الكمية طالما ثبتت عدم مطابقة المنتج بالتحليل المعملي للمواصفات الخاصة والواردة بالقرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996، من خلال تشكيل لجنة لإعدام الأصناف غير المطابقة مع مخاطبة الشركة صاحبة الكمية المتحفظ عليها لتحديد ميعاد الإعدام مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة مع حجز مدفن صحي معتمد ومناسب لإعدام الكميات المطلوب إعدامها وتحديد ميعاد الإعدام ومكان الإعدام على أن تقوم الإدارة العامة للأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمخاطبة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديرية الزراعة المخزن في نطاقها تلك الشحنات ويتم التنسيق على ميعاد الإعدام.

وأضاف التقرير أنه يجب أن يتم تشكيل لجنة للإشراف على الإعدام من كل من المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لتأمين لجنة الإعدام ومديرية الزراعة المخزن في نطاقها الشحنات ممثلا عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وفي وجود مسؤول الشركة، على أن تقوم اللجنة بفض الشمع وتحميل الشحنات والإشراف على إعدامها وإخفاء معالمها وعمل محضر بذلك.