شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى إسكان عمارات متميزة بمدينة سوهاج الجديدة يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة سوهاج الجديدة، سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 1/1/2020، وحتى يوم الخميس 16/1/2020، فى تسليم قطع أراضي إسكان عمارات متميزة بالمنطقة الجنوبية بحي الأشجار بالمدينة (214 فداناً)، والسابق حجزها بالقرعات العلنية بتواريخ 30/7/2016، و11/11/2017، و21/4/2018، و22/9/2018.

وقال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة: سيتم تسليم القطع من 100 : 120، يوم الأربعاء 1/1/2020، والقطع من 121 : 140، يوم الخميس 2/1/2020، والقطع من 141 : 160، يوم الأحد 5/1/2020، والقطع من 161 : 180، يوم الإثنين 6/1/2020، والقطع من 181 : 200، يوم الأربعاء 8/1/2020، والقطع من 201 : 220، يوم الخميس 9/1/2020، والقطع من 221 : 240، يوم الأحد 12/1/2020، والقطع من 241 : 260، يوم الإثنين 13/1/2020، والقطع من 261 : 278، يوم الثلاثاء 14/1/2020، وتم تخصيص يومي الأربعاء 15/1/2020، والخميس 16/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.