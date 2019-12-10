فيديو معلوماتى.. اعرف إزاى المحافظات بتستعد لموسم الأمطار والسيول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، استعداداها لاستقبال فصل الشتاء، حيث وجه الوزير جميع المحافظين برفع درجة الاستعداد بمتابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات فى حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول. ”الخليج 365” يوضح فى الفيديو التالى أبرز استعدادات المحافظات لاستقبال موسم الأمطار والسيول. Advertisements

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