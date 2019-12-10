شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق التهم أتوبيس و5 سيارات داخل جراج فى البساتين والان مع تفاصيل الخبر
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بجراج بمنطقة البساتين، على الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم إخماد الحريق، وتبين أنه التهم أتوبيس و5 سيارات.
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