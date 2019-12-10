شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق التهم أتوبيس و5 سيارات داخل جراج فى البساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل جراج منطقة البساتين، بعدما التهم أتوبيس و5 سيارات، وحاصر رجال الحماية الحريق بالكامل، وتم استخراج باقى المركبات قبل وصول النيران إليها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بجراج بمنطقة البساتين، على الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم إخماد الحريق، وتبين أنه التهم أتوبيس و5 سيارات.