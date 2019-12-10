أخبار مصر

السيطرة على حريق التهم أتوبيس و5 سيارات داخل جراج فى البساتين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق التهم أتوبيس و5 سيارات داخل جراج فى البساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة  على حريق داخل جراج منطقة البساتين، بعدما التهم أتوبيس و5 سيارات، وحاصر رجال الحماية الحريق بالكامل، وتم استخراج باقى المركبات قبل وصول النيران إليها. 

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بجراج بمنطقة البساتين، على الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم إخماد الحريق، وتبين أنه التهم أتوبيس و5 سيارات.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق التهم أتوبيس و5 سيارات داخل جراج فى البساتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا