شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى فى إطلاق نار بمستشفى فى التشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الداخلية التشيكى إن عددا من القتلى سقطوا فى إطلاق نار بمستشفى فى مدينة أوسترافا بشمال شرق البلاد اليوم الثلاثاء. وقالت الشرطة إن عدد القتلى أربعة. وأضافت على تويتر إنها تبحث عن الجانى. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 قتلى فى إطلاق نار بمستشفى فى التشيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.