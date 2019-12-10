السيسى يستقبل اليوم رئيس جنوب أفريقيا بقصر الاتحادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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