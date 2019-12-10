"لبنى" تطلب الخلع: "باع السخان عشان يشتري بلاي ستيشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "لبنى. م" 29 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، لما وقع عليها من ضرر، مبررة: "البلاي ستيشن دمر حياتنا.. باع السخان عشان يشتريه".

تقول "لبنى": "تزوجت مجدي 31 سنة، صاحب محل لبيع الملابس، بعدما تعرفت عليه عن طريق صداقة والدي بأهله، حيث رأيته بشوش وملتزم بجانب كونه ميسور الحال، لذلك لم أفكر كثيرًا حينما تقدم لخطبتي، ووافقت على الفور، وبعد أشهر قليلة تم تحديد موعد الزفاف وانتقلنا بعدها للمعيشة معًا".

أضافت الزوجة: "فرحت أسبوع واحد فقط، ومن حينها وهو ينشغل بلعب البلاي ستيشن بشكل ملفت للغاية، حيث يقضي معظم يومه أمام شاشة التلفزيون، عقب عودته من العمل.. وقتها قررت التحدث معه للاستغناء عن هذه العبة التي جعلته يهمل منزله".

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تابعت "لبنى": "شعرت بأنه لا يهتم بحديثي وشعوري، ما دفعني لإدخال أهله بالموضوع لحله جذريًا، لكنه رفض محادثة والده وخرج من منزلهم، ولم يقوم بزيارتهم حوالي 3 أشهر، بعد ذلك قررت تناول حبوب منع الحمل حتى أشعر بالرحة والاهتمام منه، ثم بعد ذلك نفكر من جديد في إنجاب طفل".

استكملت الزوجة: "علم وقتها بتأجيلي فكرة الإنجاب وتشاجر معي، ووصل الأمر بيننا إلى تركي منزلي وذهابي إلى منزل عائلتي، وحينها قرر والدي عدم دخول زوجي إلى المنزل إلا بعد عودة الأمور إلى طبيعتها، ومرت أشهر ولم يحاول زوجي مصالحتي، فكل ما يهمه هو الانفراد بلعبة البلاي ستيشن".

اختتمت الزوجة: "بعد فترة طويلة تقابلنا وحاول زوجي محادثتي؛ لكني طلبت منه الطلاق فرفض على الفور، ومن وقتها وشعرت باستحالة المعيشة معه، فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى خلع حملت رقم 308 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل فيها حتى الآن".​