"الإسكان": بدء تسليم أراضي إسكان متميز بسوهاج الجديدة أول يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، إن جهاز مدينة سوهاج الجديدة، سيسلم بداية من يوم الأربعاء الموافق 1/1/2020، وحتى الخميس 16/1/2020، قطع أراضي إسكان عمارات متميزة بالمنطقة الجنوبية بحي الأشجار بالمدينة (214 فداناً)، والسابق حجزها بالقرعات العلنية بتواريخ 30/7/2016، و11/11/2017، و21/4/2018، و22/9/2018.
وقال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة - في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء - إنه سيتم تسليم القطع من 100 إلى 120، يوم الأربعاء 1/1/2020، والقطع من 121 إلى 140، يوم الخميس 2/1/2020، والقطع من 141 إلى 160، يوم الأحد 5/1/2020، والقطع من 161 إلى 180، يوم الاثنين 6/1/2020، والقطع من 181 إلى 200، يوم الأربعاء 8/1/2020 .
وأضاف أنه سيتم تسليم القطع من 201 إلى 220، يوم الخميس 9/1/2020، والقطع من 221 إلى 240، يوم الأحد 12/1/2020، والقطع من 241 إلى 260، يوم الاثنين 13/1/2020، والقطع من 261 إلى 278، يوم الثلاثاء 14/1/2020، لافتًا إلى أنه تم تخصيص يومي الأربعاء 15/1/2020، والخميس 16/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.
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