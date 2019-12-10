وكيل "تشريعية النواب": تلقينا 3 مشروعات قوانين لانتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نفى النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، معرفته بمشروع القانون المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بانتخابات مجلس الشيوخ، والذي ينص على إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، وأن يشكّل المجلس من 300 عضو.

وقال الطماوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن هناك 3 مشروعات بقوانين قدمّت بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ، مضيفًا أن الأول مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبًا آخر، وينص على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، على أن يشكل المجلس من 270 عضوًا، أما المشروع الثاني مقدم من النائب سلامة الرقيعي وينص على تشكيل المجلس من 270 عضوًا على أن يعين رئيس الجمهورية 90 منهم وفقًا للدستور، وأن تجرى الانتخابات بالنظام المختلط، وترك مشروع القانون للجنة تحديد شكل الدوائر الانتخابية وعددها.

Advertisements

مضيفًا أن المشروع الثالث، قدم من النائب شريف نادي و60 نائبًا آخرين، ويضمن تشكيل المجلس من 240 عضوًا، وإجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة على أن تجرى في 4 دوائر هي (الصعيد - القاهرة - شرق وغرب الدلتا).

وأكد الطماوي، أن الأغلبية البرلمانية الممثلة في ائتلاف "دعم مصر" لم تتقدم حتى الآن بمشروع القانون الخاص بها حول انتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا أنه لم يصل اللجنة حتى اللحظة، مشروع قانون الشيوخ من الحكومة.