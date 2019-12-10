محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
ينطلق اليوم الثلاثاء، ثاني اجتماعات مفاوضات سد النهضة، على مستوى وزراء الخارجية وزراء الموارد المائية من الدول الثلاث مصر، والسودان، وإثيوبيا، في العاصمة الأمريكية واشنطن، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة؛ برعاية وزير الخزانة الأمريكي.
ويأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا؛ في العاصمة الأمريكية واشنطن، 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي في ضوء الاتفاق على عقد 4 اجتماعات فنية؛ ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق اليوم الثاني من مفاوضات سد النهضة في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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