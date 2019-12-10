مصر | عاجل.. كثافة مرورية أعلى الطريق الدائري إثر انقلاب سيارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كثافة مرورية أعلى الطريق الدائري إثر انقلاب سيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافة مرورية أعلي الطريق الدائري، إثر إنقلاب سيارة محملة أجولة دقيق على الطريق، وجار رفع حطام الحادث والعمل على إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقت الإدارة العامة للمرور بلاغا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة محملة أجولة دقيق على الدائري في الاتجاه القادم من البحر الأعظم إتجاه المريوطية وحدوث بعض الكثافة المرورية.

وكلف مدير الإدارة العامة للمرور بانتقال قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ لرفع الحمولة.. وسنوافيكم بالتفاصيل.