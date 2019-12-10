شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سقوط أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.