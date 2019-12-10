شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول أعمال القمة الخليجية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستضيف العاصمة السعودية الرياض ، اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة الخليجية الـ(40) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتى سبقها أمس عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الدورة ( 145 ) التحضيرية للقمة الخليجية الأربعين..

و إليكم تفاصيل برنامج القمة

- يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض من

الساعة (12:30 – 1:30) ظهراً .

- يتوجه القادة إلى قصر الدرعية للمؤتمرات مقر انعقاد القمة فى تمام الساعة (2:15) ظهراً.

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- تبدأ الجلسة الافتتاحية للقمة أعمالها بتلاوة آيات من القرآن الكريم تليها كلمة الملك سلمان .

-جلسة مغلقة يناقش خلالها تقرير الأمين العام و جدول أعمال الدورة الـ(40) وذلك فى تمام الساعة (3:25) عصرا ثم تلتقط الصورة التذكارية فى الساعة (3:30) عصراً.

- يقيم الملك سلمان مأدبة غداء تكريماً لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الساعة (4:30 - 5:15) مساءً .

- وفًى تمام الخامسة والنصف مساء الجلسة الختامية للقمة حيث يتلو الأمين العام إعلان الرياض.

ثم يعلن خادم الحرمين الشريفين إنتهاء أعمال القمة، يودع خادم الحرمين الشريفين قادة دول مجلس التعاون