شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: تحطم الطائرة التشيلية وعلى متنها 38 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات الجوية التشيلية، عن تحطم طائرة نقل عسكرية، عندما كانت فى طريقها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصا، بعد فقدان الاتصال بها بساعات.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال بيان القوات الجوية فى تشيلى، اليوم الثلاثاء: "نعد أن طائرة Hercules C130 قد تحطمت بعد مرور 7 ساعات على فقدان الاتصال بها".

وأشار البيان، إلى أنه لم يستبعد الجنرال فى سلاح الجو التشيلى إدواردو موسكيرا، أن تكون الطائرة قد تمكنت من الهبوط على الماء.

وكانت القوات الجوية، أعلنت أن طائرة من نوعHercules C130 ، كان على متنها 38 شخصا، منهم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبا، أقلعت حوالى الساعة الخامسة مساء الاثنين بالتوقيت المحلى، من مدينة بونتا أريناس الجنوبية، وفقد الاتصال بها بعد حوالى ساعة من التحليق.

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تم بعد ذلك إعلان حالة التأهب، وبدأت قوات سلاح الجو وفرق البحث والإنقاذ عملية بحث عن الطائرة، التى اختفت أثناء تنفيذها مهام دعم لوجستية، لصيانة منشآت القاعدة القطبية الجنوبية التشيلية.