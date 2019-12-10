شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة الرد" على بيان الحكومة تجتمع غدا لمناقشة تقارير اللجان النوعية بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال السيد الشريف وكيل أول البرلمان ورئيس اللجنة الخاصة في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تلقت تقارير 25 لجنة نوعية بالمجلس، حول رأيها فى بيان رئيس الوزراء، مضيفا :"كل رئيس لجنة سيعرض توصيات لجنته فى البيان خلال الاجتماع".

وأضاف، سيتم إعداد تقرير اللجنة متضمنا رأيها فى بيان رئيس الوزراء، والتوصيات، وسيتم رفع التقرير للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة فى وقت يحدده رئيس المجلس.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس ألقى بيان أمام البرلمان (9 أكتوبر الماضي) عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل".

وكان مجلس النواب قرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول المجلس وعضوية رؤساء اللجان النوعية للمجلس.