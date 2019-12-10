شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية فى تشيلى تعلن فقدان طائرة على متنها 38 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات الجوية التشيلية، اختفاء طائرة شحن تابعة لها، كانت متوجهة إلى قاعدة فى القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، وعلى متنها 38 راكبا.

ووفقا لـ”RT”، أفادت القوات الجوية فى بيان لها، بأن طائرة من نوع Hercules C130، كان على متنها 38 شخصا، منهم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبا، أقلعت حوالى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلى، من مدينة بونتا أريناس الجنوبية، وفقد الاتصال بها بعد حوالى ساعة من الطيران.

وأشار البيان، أنه بعد ذلك تم إعلان حالة التأهب، وبدأت قوات سلاح الجو وفرق البحث والإنقاذ عملية بحث عن الطائرة، التى اختفت أثناء تنفيذها مهام دعم لوجستية، لصيانة منشآت القاعدة القطبية الجنوبية التشيلية.

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