شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الساحل الشرقى لجزيرة نورث أيلاند فى نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، الساحل الشرقى لجزيرة نورث أيلاند فى نيوزيلندا، بالقرب من مدينة جيسبورن.

ووقع الزلزال الذى كان مركزه قريبا من سطح الأرض قبيل الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتم الشعور بالزلزال فى واكاتانى، التى تبعد نحو 180 كيلو مترا، جنوبى جيسبورن، وهى أقرب مدينة لجزيرة وايت أيلاند، التى شهدت ثورانا بركانيا، أمس الاثنين، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، ولا يزال ثمانية آخرون فى عداد المفقودين.

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وقال مركز "جيونت" أن الزلزال غير مرتبط بثوران بركان وايت أيلاند.