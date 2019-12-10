شكرا لقرائتكم خبر عن للفهم وليس الحفظ.. مدرس تاريخ بأسيوط يجسد الشخصيات التاريخية للطلبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطربوشه الأحمر، وشاربة الأبيض، وعصاه الشهيرة، وقف سعد زغلول أمام طلاب مدرسة ناصر بمحافظة أسيوط يقص لهم تاريخ حياته، ونشأته وكيف قاد ثورة 1919 ومناصبه التى تقلدها ها وحياته السياسية " لم يكن ما ذكرناه آنفا بمثابة أضحوكة أو نكتة جالت بخاطرنا، وإنما كان حقيقة خلقها وأبدعها وابتكرها مدرس التاريخ بالمدرسة الأستاذ خالد هاشم الذى برع فى تمثيل وتجسيد الشخصيات التاريخية وشرحه للمنهج الذى يعطيه للطلاب آملا أن يتم تحويل فكر الطلاب من قالب حفظ المواد الأدبية إلى فهما وتوسيع مداركهم.

”الخليج 365” التقى مدرس التاريخ داخل مدرسة ناصر فى إحدى حصصه لمادة التاريخ وهذه المدرسة هى إحدى الصروح التعليمية وأقدمها حيث يعود تاريخها إلى ما قبل ثورة 1919 بعام، حيث أنشأت عام 1918 وكانت تسمى حينها المدرسة الأميرية وكان أول مدير لها مستر ميلتون وهو إنجليزى الجنسية .

يقول خالد هاشم مدرس التاريخ، أنه خريج كلية التربية قسم التاريخ عام 2003 من جامعة أسيوط وعمل مدرسا بمدرسة الجامعة ثم بمدرسة قرية بنى حسين، ومنها إلى مدرسة بدر التجريبية للغات ومنها إلى مدرسة ناصر، مضيفا أنه قبل عام خطرت له فكرة تجسيد الشخصيات التاريخية لتقريب المادة الأدبية لعقل المتعلم وزيادة حبه فيها ورغبته فى تطبيق مسرحة المناهج بما يتطابق مع توجه وزارة التربية، والتعليم فى الخطوات والبرامج الجديدة للمناهج وبدأ فى تنفيذ بعض المقتطفات للشخصيات التاريخية وتمثيلها.

وأضاف خالد فى البداية لاقت الفكرة استحسان البعض، واستهجان آخرين ولكن من يؤيدن كان أكثر من إدارة المدرسة ووكلاء المدرسة، وزملائى الذين شجعونى ووقفوا بجانبى وبعدها بدأت فى تطوير الفكرة وشراء زى الزعماء والشخصيات التاريخية .

وعن أول شخصية مثلها، أوضح خالد أن شخصية محمد على باشا كانت أول شخصية جسدها وبدأ فى القراءة كثيرا عن شخصيته واستخدم اللغة التركية وكان الطلاب فى منتهى السعادة عندما كانوا يسمعون كلمة " انتى ولد"، مضيف: أصبحت لزمة بينهما فى المدرسة وخارجها لفترة كبيرة، ولاحظت فى عين الطلاب كيف كانوا سعداء عندما جسدت هذه الشخصية، وهو ما شجعنى على المواصلة واستكمال طريق تجسيد الشخصيات وبعده جسدت أحمد عرابى وسعد زغلول

وأضاف خالد، أن الطلاب أصبحوا يتعاملون معه على أنه الشخصية التاريخية التى يريدون أن يسألوا عنها وليس خالد هاشم، فمثلا يقولون لى :مش انت قمت بثورة 1919 وقت كذا وكذا وهذا يسعدنى جدا، لأن الطالب استطاع من خلال هذا النوذج من التدريس فهم المراحل والشخصيات التاريخية، كما أن هذا التجسيد ينقلنا بخيالنا ،وأفكارنا إلى تاريخ الحدث، وتاريخ الشخصية وأصبح الموضوع طلب كل المراحل الثانوية بالمدرسة" .

وعن تكلفة الملابس والمكياج قال خالد أنه مكلف وله متطلبات مادية ويساعده فى المكياج شخصين هما أسماء خميس وحسام عسكر، قائلا: أحتاج فى بعض الأوقات إلى ترزى لتفصيل بعض الملابس الزعماء أو شرائها وأتمنى أن يكون هناك دعم مادى كبير للأنشطة والرحلات المدرسية لأننى أريد أن أصطحب التلاميذ إلى بعض المناطق التاريخية المرتبطة بدروس المنهج مما يضفى متعة، وتحصيل إضافى للمتعلمين.

وأكد خالد أن التجسيد طريقة شيقة وجميلة ومن الممكن نقل هذه الفكرة إلى مواد أخرى مثل اللغة العربية حيث يمكن تجسيد شخصيات مثل نجيب محفوظ، وطه حسين وغيرهم من الشخصيات

و قال الطلاب مينا سامح ،ومحمد أشرف ،وعبد الرحمن عاطف أنهم بهذه الطريقة أصبحوا يتلقون الدروس أفضل بكثير من الطرق العادية فى الشرح، وأصبح كل الطلاب حتى الذين كانوا يغيبون يأتون خصيصا لحصة التاريخ لما فيها من إثارة وتشويق ونتمنى أن تتحول كل المواد الدراسية لهذه الطريقة، حتى يكون التحصيل أكثر وممتع وبعيدا عن الملل بكل الحصص الدراسية حتى أن درجات غالبية الطلاب تغيرت فى الإمتحانات.

وأضافت داليا الفونس وكيل المدرسة، أن الأستاذ خالد منذ أن قدم إلى المدرسة وهو يقدم الإبتكارات فى مجال تخصصه وهذه الطريقة ساعدت بشكل كبير على تقليل نسبة الغياب، وخاصة فى مرحلة الصف الثالث الثانوى ونقوم بمساعدته بقدر الإمكان لكى نقدم للطلاب مادة دراسية جيدة ومادة علمية شيقة والحمد لله مدرستنا تحاول تقديم كل ما هو جديد بما يخدم الطالب والعملية التعليمية ونحصل دائما على تقدير رؤسائنا فى العمل والزائرين الذين يعتبرون المدرسة واحدة من أهم الصروح التعليمية بأسيوط فضلا عن مشاركات الطلاب المتميزة وتصدرهم للمراكز الأولى فى كل الأنشطة الطلابية .

وأكد عمرى كامل وكيل المدرسة، أن المدرسة ساهمت بشكل كبير فى توفير الجو المناسب والملائم للأستاذ خالد، وتقدم يد العون له خلال الأيام القادمة لكى يحقق الأهداف التى يريدها من طريقة التجسيد التى يتبناها لتدريس مادته ونتمنى أن يبتكر كل مدرس مادة طرق جديدة لمادته حتى يتمكن طلابنا من التحصيل بطرق جديدة تؤهلهم وتمكنهم من فهم وإدراك المادة التعليمية

ومن جهته قال حسن مصطفى أحمد خليل مدير المدرسة، أن مدرسة ناصر رائدة فى كل الأنشطة حيث نحتل المراكز الأولى فى غالبية الأنشطة الفنية، والرياضية التى نشترك بها وحصلنا على المركز الأول فى التقييم العسكرى لسنوات من إدارة الدفاع الشعبى ونوفر كل وسائل الدعم لكل من يريد أن يبدع والأستاذ خالد من المدرسين المبدعين الذى وضع لنفسه طريقة للشرح لاقت إستحسان الكثيرين فنوفر لكل كل مجالات الدعم المعنوى ومنذ أن قدم للمدرسة وهو مجتهد ونشيط ومبتكر لللأنشطة الطلابية ويساعد حتى الطلاب الغير قادرين على دفع المصروفات المدرسية وكرمته المدرسة أكثر من مرة

ومن جانبه أشاد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بالتطوير، والإبتكار الذى قدمه خالد هاشم مدرس التاريخ ومواكبتة للبرامج الحديثة وهو ما يتطابق مع توجهات وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الوزير طارق شوقى وزير التربية ،والتعليم المبنية على إيصال المتعلم إلى أقصى درجات الفهم وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم كل المعلمين فى باقى المواد الدراسية أن يحذو حزوه نحو إيجاد طرق جديدة لإيصال المعلومة للطالب بما يجعل المادة أكثر تشويقا ومهو ما يحقق أقصى درجات الإستفادة للمتعلمين والطلاب فى كل المراحل الدراسية

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