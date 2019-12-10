أخبار مصر | "أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019، أشارت فيه إلى وجود ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيانها: "يسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهاراً بارد ليلاً وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة".

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح جنوبية غربية، أما البحر الأحمر فإن حالته خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح جنوبية غربية.

أما درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 15 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 14 23

دمنهور 16 23

الإسكندرية 15 24

بلطيم 16 23

مطروح 14 24

السلوم 14 23

سيوة 09 25

بورسعيد 15 24

دمياط 14 24

الزقازيق 14 24

الإسماعيلية 12 25

السويس 14 25

العريش 13 24

رفح 12 24

رأس سدر 15 25

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نخل 07 22

نويبع 16 26

طابا 11 23

سانت كاترين 05 18

الطور 15 25

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 16 26

مرسى علم 17 26

الفيوم 14 24

بنى سويف 13 24

المنيا 10 24

أسيوط 10 25

سوهاج 13 26

قنا 13 26

الأقصر 12 25

أسوان 13 26

أبوسمبل 13 25

الوادى الجديد 10 26

شلاتين 17 27

أبو رماد 17 26

حلايب 19 25