شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الخارجية والري يؤكدان أهمية حسن النية والشفافية في مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، ومحمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، أهمية انخراط الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا في المفاوضات الخاصة بسد النهضة بحسن نية وشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

وصرح الوزيران، وفقا لبيان صحفي في أعقاب الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في واشنطن حول السد بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، بأن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل ١٥ يناير ٢٠٢٠.

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وتم في أعقاب الاجتماعات صدور بيان مشترك عن الدول الثلاث والولايات المتحدة والبنك الدولي حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول ١٥ يناير ٢٠٢٠.

وأكد الوزيران، في البيان الصحفى الصادر عن وزارة الخارجية، أهمية انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحسن نية وشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة، وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥، وبما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية.

وثمن الوزيران دور الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وزير الخزانة والفريق المعاون له لما يبذلونه من جهد لتيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.