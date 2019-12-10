شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اتبعت الدولة سياسة التحفيز لتشجيع الشباب على النجاح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز، أن حرص الدولة المصرية على تكريم النماذج الناجحة من الرياضيين وأصحاب المهن الشاقة هو تأكيد بأن الدولة تتبع سياسة التحفيز لتشجيع الشباب على النجاح.

وقالت النائبة دينا عبد العزيز، إن الدولة المصرية تتجه لسياسة التحفيز ليس للرياضيين فقط بل لجميع الفئات فمثلا يتم تكريم الأشخاص الذين يعملون فى المهن البسيطة والعلماء وهو أكبر دليل على حرص الدولة على تشجيع النماذج الناجحة واعتبارهم قدوة للشباب.

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ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية لا تهتم فقط بتكريم رياضيات بعينها، بل تشجع جميع النماذج الناجحة من الرياضيين فى مختلف الرياضات المختلفة، متابعة: هؤلاء الأبطال جميعنا نفتخر بهم .