أخبار مصر | الأرصاد تكشف لـ الخليج 365.. موعد بدء الشتاء وطقس الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تكشف لـ الخليج 365.. موعد بدء الشتاء وطقس الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع أن يكون هناك إرتفاعًا طفيفا وغير ملحوظ فى درجات الحرارة غدا الثلاثاء، ليسود طقس دافئ على معظم أنحاء الجمهورية نهار وباردا ليلا، حسبما أكد خبراء الأرصاد الجوية.

ومن جانبها وجهت "الخليج 365"، سؤالا لخبراء الأرصاد الجوية عن موعد بدء فصل الشتاء، وما هي توقعاتهم لطقس الأيام المقبلة؟

قال الدكتور على قطب، خبير الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يبدأ فصل الشتاء رسميا 22 ديسبمر الجاري، وذلك بالتزامن مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء

وتابع قائلا: هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا، في الوقت الذى يتوقع فيه أن تكون الأمطار خفيفة على مدينة القاهرة، منوها إلى أن درجات الحرارة ستكون فى معدلاتها الطبيعية بحيث يكون الطقس مائل للدفء طوال النهار وبارد خلال الساعات الأولى من الصباح، وهو ما يترتب عليه وجود شبورة مائية وخاصة فى المناطق الزراعية والريفية.

Advertisements

وأشار خبير الأرصاد الجوية إلى أنه مع دخول فصل الشتاء نهاية ديسمبر الجاري؛ تبدأ حالة من عدم الإستقرار في الطقس، وذلك فى صورة أمطار ونشاط رياح، موضحا:"من الممكن أن يتكرر عدم إستقرار الطقس وسقوط الأمطار أكثر من 8 مرات طوال فصل الشتاء، بحيث تكون الأمطار غزيرة على السواحل الشمالية وخفيفة على مدينة القاهرة".

فصل الشتاء لم يبدأ بعد

وفى السياق ذاته أكد الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء لم يبدأ حتى الآن، ومن المتوقع أن تشهد الـ 72 ساعة المقبلة حالة إستقرار كبير فى الطقس.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة، تشهد إستقرار كبير في درجات الحرارة نهارا، وانخفاض كبير ليلا، وتقل حدته على مدينة القاهرة.