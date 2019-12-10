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وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يخططون لاجتماع في واشنطن 13 يناير

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رويترز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يخططون للاجتماع في واشنطن، 13 يناير المقبل، لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء البيان بعد اجتماع الوزراء الثلاثة مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، لحل الخلافات حول السد في ثاني اجتماع من نوعه منذ أوائل نوفمبر.

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