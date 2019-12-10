شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن "أحداث السفارة الأمريكية الثانية" بعد حجز الدعوى للحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، على كتابة كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، بعد حجزها لجلسة 20 فبراير المقبل للحكم، وتوجد العديد من المعلومات حول القضية ..

كم عدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم فى الدعوى؟

يعاد محاكمة 15 متهما صدر بحقهم أحكام حضورية ما بين الإعدام والمؤبد والمشدد، فى 7 فبراير 2017، وتضم الدعوى 23 متهما، من بينهم 6 متهمين غيابى، ومتهم حصل على عفو، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الحضورى وقررت إعادة محاكمتهم.

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ما هى الدائرة التى نظرت الدعوى؟

نظرت أولى جلسات محاكمة المتهمين فى 22 يوليو 2019، أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، وعقب حل الدائرة نظرت الدعوى بداية من 28 أكتوبر 2019 أمام الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

نظر فى الدعوى 8 جلسات، وكان أخرها جلسة 5 ديسمبر 2019، والتى قررت فيها المحكمة حجز القضية لجلسة 20 فبراير للنطق بالحكم.

ما أبرز التهم التى تواجه المتهمين؟

وجه للمتهمين مجموعة من التهم منها التجمهر، وقتل مواطن، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.