شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل قمعه.. "العدالة والتنمية" يهدد نواب المعارضة برفع الحصانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن البرلمان التركي استقبل عددا من طلبات رفع الحصانة عن 18 نائبًا من أعضاء أحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم أعضاء حزب الشعوب الديمقراطى الكردى، كما ضمت طلبات رفع الحصانة نوابًا عن حزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس الحالى رجب طيب أردوغان.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن البرلمان التركى تلقى 21 طلبًا لرفع الحصانة عن عدد من نواب المعارضة من بينهم الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي بيرفين بولدان، وسيزائي تمللي، كما شملت قائمة طلبات رفع الحصانة كل من عمر أوجلان، المقدم بحقه 10 طلبات رفع حصانة، وكل من سيد ديدا، وبيردان أوزترك، وبيرو دوندا، وسيربيل كمال باي، ومبيرال دانيش بيشتاش.

وتابع: شملت طلبات رفع الحصانة 3 نواب عن حزب الحركة القومية حليف العدالة والتنمية الحاكم وهم مصطفى باقي أرسوي، أولجاي كيلافوز، جمال إينجينيورت.