شكرا لقرائتكم خبر عن محطة الضبعة النووية الأكثر أمانا على مستوى العالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة روساتوم الروسية المسؤولة إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، أن محطة الضبعة هى الأكثر أمانا على مستوى العالم لأنها من الجيل الثالث الأحدث بالعالم، الخليج 365 يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن الأسباب التى جعلت محطة الضبعة الأكثر أمانا على مستوى العالم:

1- التكنولوجيا المستخدمة لمحطة الضبعة النووية تنتمي إلى تكنولوجيات مفاعلات الجيل الثالث المطور (Gen 3+) وهي التكنولوجيا الاعلي حاليا والتي تتميز بأعلى مستويات الأمان النووي.

2- معدل انصهار قلب المفاعل أقل من 1 إلى 10 ملايين مفاعل سنة كما تتبع فلسفة الدفاع من العمق والتي تعتمد على وجود عدة حواجز مادية تحول بين المواد المشعة والبيئة المحيطة.

3- وجود نظم أمان سلبية لا تعتمد على وجود الطاقة الكهربية.

4- المفاعل يستطيع تحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة تزن 400 طن وتسير بسرعة 150 مترا على الثانية.

5- يستطيع المفاعل تحمل تسونامي حتي ارتفاع 14 مترا ويتحمل الزلازل حتي عجلة زلزالية 0.3 من عجلة الجاذبية الأرضية ويستطيع تحمل الأعاصير والرياح .

6 - يتميز تصميم المفاعل الروسى أنه مزود بماسك أو مصيدة لقلب المفاعل (core catcher) لاحتواء قلب المفاعل والمواد عالية المستوى الإشعاعي بداخله، وذلك حال حدوث حادث جسيم أدى إلى انصهار قلب المفاعل وبذلك لا يسمح بتسرب تلك المواد إلى البيئه المحيطة.

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7- كل احتياطيات الأمان من شأنها أن تبدد أية مخاوف من حدوث تسرب إشعاعي أو حادثة نووية كما حدث في تشرنوبل.

8- فريق متخصص بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ يتولى مسؤولية وضع خطة الاستجابة للطوارئ بمحطة الطاقة النووية.

9- مدة عمر المحطة تصل لـ60 عامًا.

10- يمتلك المفاعل النووى أيضًا قدرة على عدم التأثير على البيئة المحيطة به كما يقوم بحرق كمية كبيرة من الوقود وإخراج كمية قليلة من النفايات المشعة.

11- تتكون المحطة من 4 مفاعلات سعة الوحدة الواحدة 1200 ميجاوات وستكون السعة الإجمالية للمفاعلات 4800 وهو ينتمى إلى نوعية المفاعلات "vver 1200".

12- سور المحطة تم إنشاؤه بطريقة متقدمة ضد الصواريخ وتسرب الإشعاعات النووية.