شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن خطوات "التعليم" لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة خطوات لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، خلال الشهر الجارى، الخليج 365" يستعرض خطوات التعليم لتسليم الطلاب الجهاز اللوحى.

1ـ استلام مخازن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دفعتين من التابلت.

2ـ تحديث بيانات طلاب الصف الأول الثانوى العام من خلال إدارات التطوير التكنولوجى فى الوزارة والمديريات.

3ـ البدء فى التوزيع سيكون خلال ديسمبر الجارى بالمحافظات الحدودية.

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4ـ قيام فريق من التطوير التكنولوجى بتنشيط الأجهزة التى وصلت مخازن الوزارة.

5ـ تسليم التابلت سيكون من خلال السيريال نمبر لكل جهاز وكل طالب له جهاز بسيريال نمبر.

6ـ قيام فريق التطوير التكنولوجى بالمديريات والإدارات بتركيب السبورات التفاعلية فى فصول الصف الأول الثانوى.

7ـ الأعداد المستهدف توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى 650 ألف جهاز لوحى ويتم تسليمها خلال الفترة المقبلة.

8ـ متابعة دقيقة من مسئولى التطوير فى الوزارة والمديريات لجميع خطوات وصول التابلت حتى استلام الطلاب له.