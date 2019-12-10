شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل الانهيار.. استقالة 9 أمناء و40 رئيس دائرة بالعدالة والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة زمان، التابع للمعارضة التركية، أنه مع اقتراب الاجتماع الموسع لحزب العدالة والتنمية الذ يتزعمه رجب طيب أردوغان، استقال تسعة أمناء أحزاب بالمقاطعات و40 رئيس دائرة تابعين لحزب العدالة والتنمية بتعليمات من الرئيس التركي .

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن تلك الاستقالات تأتى بعد ثمانية أشهر، من الخسارة الفاضحة التي مني بها حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات المحليات الأخيرة، بالعديد من المدن الكبرى وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.

وأشارت صحيفة زمان، إلى أن حملة الاستقالات هذه ستتواصل وأنه لا يزال هناك بعض الوقت لإقالة عدد من رؤساء البلديات الكبرى، فإلى الآن استقال نحو 40 رئيس دائرة وسط توقعات بتزايد العدد.

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ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن عملية التصفية في إسطنبول طالت شعب الحزب في بلديات أبرزها قاضي كوي، وصاري يار، وأسكودار، وبشكتاش، وفاتح، وأتاشهير، ومال تابه، وغيرها من البلديات التي خسرها حزب العدالة والتنمية في انتخابات المحليات الأخيرة.