وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يجتمعون 13 يناير لمراجعة النتائج الفنية الخاصة بسد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، بيانا مشتركا صباح اليوم الثلاثاء، للاجتماع فى واشنطن يوم 13 يناير بهدف التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة وجاء فى البيان، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، لاحظوا التقدم المحرز فى الاجتماعات الفنية بين وزراء الموارد المائية فى أديس أبابا والقاهرة. وأشار البيان، أن إثيوبيا ستنفذ القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية لملء وتشغيل سد النهضة ويمكن تعديلها من قبل البلدان الثلاثة وفقا للظروف الهيدرولوجية Advertisements وكشف البيان، أن وزراء الخارجية فى البلدان الثلاث يتطلعون إلى الاجتماع المقرر فى واشنطن فى يناير المقبل لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية القادمة بهدف وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق النهائى، وأنهم يدركون أن هناك فوائد كبيرة للدول الثلاث فى وضع قواعد ومبادئ توجيهية لمعالجة ظروف الجفاف.

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