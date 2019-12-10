شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "100 مليون صحة" تدعو المواطنين لتحليل الكوليسترول كل 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مبادرة 100 مليون صحة، إن جلطات القلب وأزمات الشرايين تصيب أغلب المصريين في سن مُبكر بسبب ترسب الدهون في شرايين القلب التاجية، الذى يبدأ من الطفولة بسبب نمط الحياة الغير صحى خاصة سوء التغذية.

وطالبت مبادرة 100 مليون صحة بضرورة تحليل الكوليسترول فى الدم مرة واحدة عند سن 10 سنوات على يعاد كل خمس سنوات أو على حسب نتيجة التحليل أول مرة.

وتستهدف مبادرة 100 مليون صحة الكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة .

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