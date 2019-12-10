اليوم.. مركز الهناجر يفتتح معرض النماذج الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (مصراوى):

يفتتح اليوم الثلاثاء بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، معرض للنماذج المصغرة، بقاعة آدم حنين بالمركز، والتىي يستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي، مدير المركز.

المعرض ينظمه ويشارك فيه أكثر من 35 فنانًا، من المهتمين بهواية تصنيع النماذج المصغرة، عن التراث الإسلامي والقبطي ونماذج عن الحياة الفرعونية القديمة ولشخصيات مشهورة ونماذج لسفن شراعية وغيرها، وكلها نماذج تنفذ يدويًا بخامات من الخشب والمعدن والصلصال والبلاستيك وأعواد الكبريت والخردة.

وتنطلق فعاليات معرض النماذج المصغرة، في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر الثقافي، التابع لقطاع الإنتاج الثقافي.​