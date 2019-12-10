شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تعلن محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فعاليات الدورة 34 من المؤتمر العام لأدباء مصر والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وتحمل اسم الشاعر الكبير محمود بيرم التونسي، وتأتى تحت عنوان «الحراك الثقافى وأزمة الوعى.. إبداعا وتلقيا».

والقت «عبدالدايم»، خلال الافتتاح، كلمة أعربت خلالها عن سعادتها بانعقاد هذه الدورة من مؤتمر ادباء مصر في مدينة بور سعيد الباسلة التي تعد احدى بقاع الوطن الغالية، واكدت الحرص الدائم على اقامته سنويا باعتباره فعالية هامة تسهم في القاء الضوء على الحركة الابداعية في المجتمع بما ينتجه من فكر وخطط ثقافية وتوصيات تثرى مجال الفكر والثقافة.

واشارت الوزيرة إلى أن المحور العام للمؤتمر هذا العام ياتى ليناقش قضية بالغة الاهمية تتعلق بازمة الوعي وسبل تنميته واعادة تشكيله إلى جانب العمل على تجديد خطاب ثقافي يليق بعراقة وعظمة مصر، مضيفة ان الثقافة قطعت شوطا كبيرا في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة عبر برامج وانشطة ابداعية في جميع المحافظات خاصة المناطق الاشد احتياجا وفقا لبرنامج الدولة الهادف إلى بناء الانسان وتعزيز القيم الايجابية في المجتمع.

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واشادت الوزيرة باختيار الامانة العامة للمؤتمر لشخصية هذه الدورة الشاعر الكبير «بيرم التونسي» الذي يعد أحد اعلام الزجالين في مصر والوطن العربي، لافتة إلى نضاله الوطنى وتأثيره في توجهات الاصلاح الاجتماعى واعماله الابداعية التي تدعو إلى نهضة البلاد في مختلف المجالات، كما اثنت على اختيار محافظة بورسعيد لاستضافة المؤتمر تأكيدا على مكانتها المميزة في القلوب ولثراء فنونها المحلية وتراثها الابداعى الذي يمثل جزءاً هاما من التكوين الوجدانى لشعب مصر.

واعلنت الوزيرة محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2020 وفقا للدعائم التي تم ارسائها في مؤتمر العام الماضي بمحافظة مطروح بإعلان المحافظة المستضيفة للمؤتمر عاصمة لثقافة مصر، واوضحت الخطوات والاجراءات التي تم اتخاذها العام الماضي بشان دعم ميزانية نوادي الادب والنشر الاقليمي، حيث تمت زيادة مخصصات النشر بشكل عام بهيئة قصور الثقافة وثمنت تنظيم ورش عمل ضمن فعاليات المؤتمر تتناول تحديات النشر بالهيئة واندية الادب ورؤي التطوير بشكل عام والتى يتم ادراج التوصيات الخاصة بها في مقدمة اولويات العمل الثقافى.

المؤتمر العام لادباء مصر يستمر حتى الخميس ١٢ ديسمبر الجارى، ويناقش موضوع «الحراك الثقافى وأزمة الوعى.. إبداعاً وتلقياً» من خلال 7 محاور عامة هي «العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية الجذرية والحراك الثقافى، الحراك الثقافى وسؤال الهوية والتنوير، أثر الترجمة والتعريب في الإبداع والتلقي، التجمعات والحركات الثقافية وأثرها في الحراك والوعى، فجوة الوعى الفاعل.. محنة التلقي بين التنظير والتطبيق، فاعلية تقنيات التواصل في صناعة الثقافة والمشهد الإبداعى والنقدى والتراثى والفنى في محافظة بورسعيد».

كما تتضمن الفعاليات 7 موائد مستديرة تحمل عناوين «شهادات على تجارب، بيرم التونسى.. منبع النهر، ثقافة الحرب والمقاومة، حركة التنوير في مواجهة سطوة الموروث الاجتماعي، الخطاب الديني وحراك الثقافة.. ترشيد أم تقليد، تجديد الخطاب الثقافى ومراجعة لفاعلية المؤسسات واخيرا الإعلام الثقافى.. بين المهنية وتحولات الواقع»، بجانب اقامة 3 ورش عمل تحمل عناوين «أندية الدب.. الرهان والمأمول، تحديات النشر وأزماته في قصور الثقافة ورؤية علمية لتطوير المؤتمرات الثقافية».