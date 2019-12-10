شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السيارات: انخفاض أسعار السيارات فى 2020 مرتبط بانخفاض سعر الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات، أن انخفاض اسعار السيارات فى 2020 مرتبط بانخفاض سعر الدولار .

وعن حقيقة انخفاض أسعار السيارات في مصر أول يناير 2020، قال نائب رئيس شعبة السيارات فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على: طالما سعر الدولار بينخفض أذن سعر السيارات سينخفض فأسعار السيارات الأوروبية لن ينخفض إلا بانخفاض سعر الدولار .

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وطالب رئيس شعبة السيارات بضرورة تقليل فترة الإفراج الجمركى عن السيارات و الذى يصل إلى أكثر من 3 أشهر و وهو ما يتسبب فى ارتفاع سعر السيارة.