شعبة السيارات: انخفاض أسعار السيارات فى 2020 مرتبط بانخفاض سعر الدولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات، أن انخفاض اسعار السيارات فى 2020 مرتبط بانخفاض سعر الدولار .
وعن حقيقة انخفاض أسعار السيارات في مصر أول يناير 2020، قال نائب رئيس شعبة السيارات فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على: طالما سعر الدولار بينخفض أذن سعر السيارات سينخفض فأسعار السيارات الأوروبية لن ينخفض إلا بانخفاض سعر الدولار .
وطالب رئيس شعبة السيارات بضرورة تقليل فترة الإفراج الجمركى عن السيارات و الذى يصل إلى أكثر من 3 أشهر و وهو ما يتسبب فى ارتفاع سعر السيارة.
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