ضبط 9 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن قطاع الأمن الاقتصادى "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية " من ضبط 9 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 700 حكم قضائى خلال 24 ساعة. يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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