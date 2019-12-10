شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: بث جلسات مجلس النواب على الهواء محل بحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن عددا من الباحثين فوجئوا بالمناقشات داخل لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة قانون إيداع الأوراق المالية وتداولها، لافتاً إلى أن موضوع بث جلسات البرلمان على الهواء محل بحث وأشار رئيس مجلس النواب أنه ربما يكون خلال فترة قليلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن المواءمة وطبيعة الفترة التى مر بها المجلس وحداثة عدد من نواب المجلس، جعل اللجنة العامة تراجع القرار وتوقف البث على الهواء للتدقيق فى نقاش القوانين، مؤكداً أن المجلس يقدم دوره على أكمل وجه.

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وتابع: "لما بدأنا فى يناير 2016 بعد حلف اليمين كنا أمام ممارسة الرقابة بشكل من الأشكال، إما فرض السطوة على الحكومة، أو الرقابة الرشيدة والموضوعية، وتقديرا لحكومة بموازنة ضعيفة جداً، ودولة تنتقل بعد ثورتين إلى نظام مؤسسى، ودولة يقودها رئيس يدفع كل مؤسسات الدولة بالعمل من أجل الدولة"، موضحاً أنه كان يتم مراقبة أداء الحكومة فى إطار الرقابة الرشيدة.

واستطرد:"لو كل يوم هتغير وزير مش هتلاقى وزير يشتغل، ولو كل يوم تطرح الثقة من الحكومة هتبقى مهتزة فى ظروف غير مستقرة، وكان يميل المجلس على الرقابة الرشيدة القائمة على فكرة تصويب الخطأ وليس الإشارة لها فقط".

وأشار إلى أنه مع مرور الوقت فإن المجلس يتطور أدائه الرقابى، وهناك عدد من الاستجوابات تم إدراجها فى جدول أعمال جلسات المجلس العامة، وهناك عدد من الوزراء سيتم استجوابهم داخل المجلس، وحان الآن موعد تفعيل الاستجوابات لأى مقصر.