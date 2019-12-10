شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: فصل برلمانية من حزب أردوغان بسبب انتقادها لظاهرة الانتحار الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيس اللجنة التأديبية لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، أحمد أيدين، أعلن فصل النائبة السابقة عن مدينة قيصري، بيلين جونداش بكر، من الحزب بسبب انتقادها لظاهرة الانتحار الجماعي وهجومها على السوريين اللاجئين لدى تركيا.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن المجلس قد اتخذ قرارًا قاطعًا بفصل بيلين من العدالة والتنمية لعدم التزامها بقواعد الحزب، وذلك عقب تغريدة شاركتها النائبة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن السوريين بتركيا.

الموقع التابع للمعارضة التركية، أشار إلى أن بيلين قد شاركت تغريدة لها عقب العثور على 3 جثث لمواطنين أتراك قد انتحروا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية بتركيا بمدينة باكيركوي، قائلة : "لقد انتحر 3 أشخاص من عائلة واحدة اليوم بمدينة باكيركوي.. وهذا هو ثالث انتحار جماعي خلال الـ10 أيام الأخيرة.. شعبنا يموت.. ابعدوا السوريين.. ليعودوا إلى وطنهم..ولا تعطوا الجنسية لأي منهم".

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