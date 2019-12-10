شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: أنفقنا على مشاريع المحافظة مبالغ وصلت لـ25 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الخدمات هي أهم ما يشعر به المواطن خاصة إذا كانت خدمات مباشرة مثل التعليم والصحة والمرافق، موضحاً أنه منذ عام 2014 حدثت طفرة كبيرة من خلال توفير الدعم الذي تقدمه الدولة لمشروعات كبيرة تقام على أرض الواقع.

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وأضاف محافظ الشرقية خلال لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية سي بي سي، إن إجمالي ما يتم إنفاقه على مشروعات محافظة الشرقية وصل إلى 25 مليار جنيه، موضحاً أن هناك 500 قرية في المحافظة كان يصل لهم الصرف الصحي بنسبة 14%، وحالياً تخطينا 40%، وفي عام 2022 سنصل إلى 60%.

وأكمل محافظ الشرقية، أن الأجهزة المعنية فى المحافظة تعمل حالياً على تطوير حوالي 177 قرية، وكذلك مشروعات مياه الشرب لدينا مشروع سيوفر حوالي 51 ألف متر مكعب، كما أن هناك مشروع كبير للمياه يقدر بحوالي 480 مليون جنيه مشروعات كبيرة بمبالغ كبيرة جداً، والدولة تأخذ خطوات جادة لتنفيذ المشروعات.