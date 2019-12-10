شكرا لقرائتكم خبر عن موظف يقتل والده بالمنوفية بسبب إحراجه أمام أشقائه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جريمة بشعة شهدتها قرية زنجى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك عندما تجرد موظف من مشاعره الإنسانية، وقام بقتل والده طعنا بسكين نتيجة خلافات على قطعة أرض زراعية، وذلك لمعاناته من حالة نفسية سيئة.

وقال أ، ج،ع"، 26 عاما موظف ومقيم بقرية كفر شبرا زانجي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، المتهم بقتل والده خلال إعترفاته: حدثت مشادة كلامية بينى وبين المجنى عليه ليلة الواقعة بسبب إصراره على بيع قطعة أرض زراعية بثمن قليل جدا وعندما تحدثت معه لعدم بيع قطعة الأرض أهاننى أمام أشقائى .

وتابع المتهم: " قررت التخلص منه نهائيا وقمت فى الصباح الباكر وتوجهت إلى غرفة نومه وقمت بطعنه عدة طعنات بالقلب وعلى إثرها لقى مصرعه".

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وأضاف المتهم قائلا: أيوة قتله بسكين فى قلبه علشان كان دايما بيتعمد يحرجنى بس ندمان على اللى حصل لأن الشيطان سيطر عليا بطريقة غريبة حتى قمت بقتل والدى".

وبالعرض على نيابة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان تلقى اللواء محمد أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء أسامة سعودى نائب مدير الامن لقطاع السادات ،واللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد باستقبال مركز شرطة الباجور "أ، ج،ع"، 26 عاما موظف ومقيم بقرية كفر شبرا زانجي دائرة المركز، بقتل والده "ج، ع"، 57 عاما موظف بالشباب والرياضة، نتيجة خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية شبرا زنجى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك لمعاناته من حالة نفسية سيئة.

على الفور قرر اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم هيثم النطاط رئيس مباحث مركز الباجور، وتم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة ،وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.