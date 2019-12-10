شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعرض السنوى لزهور الخريف بالقناطر الخيرية.. الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الأسبوع المقبل المعرض السنوى لزهور الخريف بالحديقة النموذجية بالقناطر الخيرية، وذلك فى إطار جهود الوزارة إلى تطوير وتجميل منطقة القناطر الخيرية والتى تتمتع بجمال الطبيعة وانتشار الحدائق والمساحات الخضراء، بأشجارها النادرة وزهورها المميزة على مساحة 180 فدان حول نهر النيل.

ويتميّز معرض زهور الخريف هذا العام يعد بمثابة لوحة فنية وجمالية تضم أكثر من 20 ألف زهرة من الأنواع العالمية بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة وفى مقدمتها زهرة الأراولا وغيرها من الورود الطبيعية، حيث أن المعرض مفتوح للمواطنين والهواة والسائحين.

وتحرص وزارة الموارد المائية والرى على اقامة المعرض مرتين فى العام ويتم بيع الزهور بأسعار رمزية للجمهور، فهى تمتلك حدائق فى مدينة القناطر الخيرية علي مساحة 180 فدان.

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ويوجد فى القناطر الخيرية شجرة "التين البنغالى" بحديقة متحف الطفل وهى أحد أنواع الأشجار التى أدخلها الاحتلال الفرنسي إلى مصر، تتميز عن باقي الأشجار بضخامتها، وأنها أكثرهم ظلًا ومنظرها الجذاب، وهى من الشجر النادر فى العالم، يوجد منها في مصر أربع شجرات فقط، واحدة فى القناطر الخيرية (بحديقة المتحف) وأخرى بجوار برج القاهرة والثالثة في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية، والرابعة بالإسماعيلية .

وكانت وزارة الرى قد انتهت من عملية تطوير حديقة "عفلة " التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة وهى مقامة على مساحة 13 فدان، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.