شكرا لقرائتكم خبر عن تسابيح حتى الفجر.. الأقباط يبدأون "الشهر المريمى كيهك" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء، العاشر من ديسمبر الجارى شهر كيهك القبطى وهو أحد الشهور المقدسة لدى الأقباط، الذى يشتهر بالتسابيح فيترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط أول أيام التسبحة بكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف.

شهر كيهك هو رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة الكنيسة اتخذت من التقويم القبطى، ليكون الوسيلة التى تحدد بها أعيادها ومناسباتها، وهو الشهر الذى شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد، يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

الكنيسة القبطية خصصت شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات.