شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة ليسود طقس دافىء على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.
كما تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ومع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 15 24
شبين الكوم 15 24
طنطا 14 23
دمنهور 16 23
الإسكندرية 15 24
بلطيم 16 23
مطروح 14 24
السلوم 14 23
سيوة 09 25
بورسعيد 15 24
دمياط 14 24
الزقازيق 14 24
الإسماعيلية 12 25
السويس 14 25
العريش 13 24
رفح 12 24
رأس سدر 15 25
نخل 07 22
نويبع 16 26
طابا 11 23
كاترين 05 18
الطور 15 25
شرم الشيخ 17 25
الغردقة 16 26
مرسى علم 17 26
الفيوم 14 24
بنى سويف 13 24
المنيا 10 24
أسيوط 10 25
سوهاج 13 26
قنا 13 26
الأقصر 12 25
أسوان 13 26
أبوسمبل 13 25
الوادى الجديد 10 26
شلاتين 17 27
أبو رماد 17 26
حلايب 19 25
رأس حدربة 19 25أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 31
المدينة 10 24
الرياض 10 22
المنامة 20 24
أبوظبى 21 27
الدوحة 21 27
الكويت 09 20
دمشق 06 14
بيروت 15 19
عمان 08 12
القدس 10 12
غزة 15 19
بغداد 08 17
مسقط 22 26
صنعاء 09 24
الخرطوم 16 32
طرابلس 15 23
تونس 11 19
الجزائر 10 16
الرباط 08 18
نواكشوط 18 27وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة -02 07
أسطنبول 06 12
إسلام آباد 08 22
نيودلهي 10 23
جاكرتا 24 32
بكين -05 05
كوالالمبور 24 33
طوكيو 03 12
أثينا 07 18
روما 11 17
باريس 06 13
مدريد 05 12
برلين 05 10
لندن 07 12
مونتريال -02 01
موسكو 00 02
نيويورك 04 07
واشنطن 04 09
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